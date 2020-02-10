Липчанам предлагают выбрать маршрут для автобуса №345
В Липецке предлагают изменить маршрут движения автобуса №345, который ездит от Сырского до улицы Шкатова. Такое обращение поступило от пассажиров в мэрию города.
Сейчас автобусы этого маршрута проезжают через «Ашан» на Минскую, Воронежское шоссе, затем на улицу Катукова и Меркулова. Обратно: Меркулова – 60 лет ССР, проспект Победы, Воронежское шоссе, Минская, Ангарская.
Вместо это предлагают пустить маршрут через городскую поликлинику №7. То есть в обоих направлениях получится Минская, Стаханова, Свиридова и Меркулова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это позволит улучшить обслуживание микрорайонов Победа, 26, 29 и 30, а также подвозить учеников к школе №26.
Стоит ли менять маршрут, предстоит определить самим липчанам. Голосование объявили на портале «Открытый Липецк».
ИСТОЧНИК KP.RU