Липчанам предлагают выбрать маршрут для автобуса №345

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:51:17+03:00

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В Липецке предлагают изменить маршрут движения автобуса №345, который ездит от Сырского до улицы Шкатова. Такое обращение поступило от пассажиров в мэрию города.

Сейчас автобусы этого маршрута проезжают через «Ашан» на Минскую, Воронежское шоссе, затем на улицу Катукова и Меркулова. Обратно: Меркулова – 60 лет ССР, проспект Победы, Воронежское шоссе, Минская, Ангарская.

Вместо это предлагают пустить маршрут через городскую поликлинику №7. То есть в обоих направлениях получится Минская, Стаханова, Свиридова и Меркулова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это позволит улучшить обслуживание микрорайонов Победа, 26, 29 и 30, а также подвозить учеников к школе №26.

Стоит ли менять маршрут, предстоит определить самим липчанам. Голосование объявили на портале «Открытый Липецк».

ИСТОЧНИК KP.RU