В Липецкой области эпидемия гриппа и ОРВИ среди школьников

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:14:47+03:00

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В Липецкой области обостряется ситуация по гриппу и ОРВИ. По данным регионального Росоптребнадзора, за прошедшую неделю, с 3 по 9 февраля, показатель заболеваемости достиг уровня расчетного эпидемического порога по региону.

Всего за неделю зарегистрировали 7661 случай гриппа и ОРВИ, причем именно за последние 7 дней число заболевших выросло на 15%. Большая часть как обычно дети до 14 лет, их 77% от общего числа.

65% всех случаев гриппа и ОРВИ приходится на областной центр, в Липецке 5007 заболевших, 25 из которых заразились гриппом. Показатель по совокупному населению пока ниже эпидпорога. А вот среди школьников эпидемический порог выше на 8.7%. Сейчас закрыты на карантин отдельные классы в 30 школах Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU