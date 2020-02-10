У липчанина забрали трехлитровый баллон марихуаны
Запасы на зиму у всех разные. Например, житель Хлевенского района Липецкой области заготовил с лета коноплю. Высушенные наркотики нашли сотрудники полиции в деревне Круглянка у 31-летнего мужчины.
Липчанин заполнил марихуаной трехлитровый стеклянный баллон, закрыл и спрятал в сарае у дома. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, общий вес изъятого составил 375.3 грамм вещества.
Мужчина честно признался, что собрал дикорастущую коноплю в поле еще летом прошлого года. Высушил, обработал и хранил исключительно для личного употребления. «Соленья» потянули на часть 2 статьи 228 УК – хранение в крупном размере. Теперь запасливому гражданину грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU