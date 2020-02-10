Липецким спасателям пришлось срезать крышу «Вольвы», чтобы достать водителя

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:38:37+03:00

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В Липецкой области иномарка превратилась в груду металла после ДТП на трассе. Авария произошла вечером 8 февраля на дороге Грязи – Добринка. По данным областного управления ГПСС, сообщение о ДТП поступило в 19.53, через 9 минут, в 20.01, спасатели Добринского района уже были на месте.

Когда спасатели прибыли, в кювете за дорогой валялась искореженная белая «Вольво». Как выяснилось, водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Травмированный водитель оказался зажат в искореженном салоне машины. Спасателям пришлось срезать крышу и двери, чтобы вытащить пострадавшего из автомобиля.

Напомним, в тот же день в похожей аварии в Липецке погибли два человека. 30-летний водитель «Форда» не справился с управлением и влетел в столб на объездной дороге ЛТЗ. Он и его 28-летний пассажир скончались на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU