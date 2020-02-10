Судимая пенсионерка совершила серию краж в Липецке

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:06:16+03:00

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В Липецке задержали за кражи пенсионерку-рецидивистку. Она попалась на преступлении, которое произошло в торговом центре на улице Гагарина, где из офиса у пропал кошелек с деньгами. Сотрудница написала заявление 31 января и пояснила, что вышла на обеденный перерыв, но дверь на ключ не закрыла, а просто прихлопнула.

Пока 35-летняя женщина обедала в столовой того же ТРЦ, кто-то пробрался в офис и унес кошелек, в котором было 3000 рублей. Уголовное дело возбудили по статье «кража». Вскоре сотрудники уголовного розыска вычислили воровку.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемой оказалась 65-летняя пенсионерка. По данным полиции, пожилая дама не раз отбывала наказание за аналогичные преступления. Когда стали разбираться выяснилось, что «божий одуванчик» помимо этого совершила по городу целую серию краж, которые тоже расследуют. Скоро все ее «достижения» соберут в одно дело. Теперь неисправимой бабушке грозит очередной срок.

ИСТОЧНИК KP.RU