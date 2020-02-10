2020-02-10T18:29:44+03:00
Происшествия

Под Липецком «Шевроле» запрыгнул на ВАЗ и впечатался в дом

Странная авария произошла в Ельце [фото]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Легковушка залетела на капот ВАЗа. Фото: ДТП ЕлецЛегковушка залетела на капот ВАЗа. Фото: ДТП ЕлецФото: vk.com
Изменить размер текста:

Необычная авария произошла в этот понедельник, 10 февраля, ночью в городе Елец Липецкой области. Все случилось на улице Комсомольской в районе дома №55. По словам очевидцев, водитель «Шевроле Авео» не справился с управлением и машину понесло в сторону жилого дома.

Легковушка залетела на капот ВАЗа. Фото: ДТП Елец Фото: vk.com

Легковушка залетела на капот ВАЗа. Фото: ДТП ЕлецФото: vk.com

В неуправляемом заносе легковушка каким-то образом залетела на капот припаркованного «ВАЗ-2107» и впечаталась в фундамент частного дома. Фото последствия аварии выложили в соцсети очевидцы.

Застрявшую на капоте «семерки» иномарку не без усилий, но сняли. Сам водитель «Шевроле», 31-летний мужчина получил различные травмы, его увезли с места на скорой помощи.

Легковушка залетела на капот ВАЗа. Фото: ДТП Елец Фото: vk.com

Легковушка залетела на капот ВАЗа. Фото: ДТП ЕлецФото: vk.com

– Хорошо, что хоть в окно дома не залетел на машине, – прокомментировали произошедшее очевидцы.

Как на самом деле все произошло и кто виноват, разбирались сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком «Шевроле» запрыгнул на ВАЗ и впечатался в дом
Судимая пенсионерка совершила серию краж в Липецке
Липецким спасателям пришлось срезать крышу «Вольвы», чтобы достать водителя
У липчанина забрали трехлитровый баллон марихуаны
В Липецкой области эпидемия гриппа и ОРВИ среди школьников
Липчанам предлагают выбрать маршрут для автобуса №345
Заключенный под Липецком познакомился с москвичкой и выманил полмиллиона рублей
МЧС предупреждает липчан о сильных порывах ветра
Аварийно-диспетчерскую службу Липецка оштрафовали за отсутствие лицензии
Под Липецком мужчина украл парфюмерию из магазина на 15000 рублей
Неадекватное поведение липецкого таксиста сняли на камеру в Воронеже
У липчанки украли велосипед, на котором она добиралась зимой до работы
В Липецке «Форд» влетел в столб – погибли два человека
За выходные в Липецкой области поймали двух домушников
Центр Липецка останется без воды из-за врезки пожарного водопровода
Липчане спасли собаку, которая тонула в проруби
С понедельника в Липецке продлят маршрут № 343 до микрорайона «Елецкий»
20 домов Сырского Рудника остаются без тепла и горячей воды после коммунальной аварии
Липецкие автоинспекторы вытащили мать с дочкой, застрявших в снегу на машине
В Липецке на карантин полностью закрыли школу №5
Через несколько недель в Липецке перекроют часть проспекта Победы
СК проверяет случай с травлей первоклашек в липецкой школе №21
Липчанин вынес из магазина колбасу почти на 8000 рублей