Под Липецком «Шевроле» запрыгнул на ВАЗ и впечатался в дом

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:29:44+03:00

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Необычная авария произошла в этот понедельник, 10 февраля, ночью в городе Елец Липецкой области. Все случилось на улице Комсомольской в районе дома №55. По словам очевидцев, водитель «Шевроле Авео» не справился с управлением и машину понесло в сторону жилого дома.

Легковушка залетела на капот ВАЗа. Фото: ДТП ЕлецФото: vk.com

В неуправляемом заносе легковушка каким-то образом залетела на капот припаркованного «ВАЗ-2107» и впечаталась в фундамент частного дома. Фото последствия аварии выложили в соцсети очевидцы.

Застрявшую на капоте «семерки» иномарку не без усилий, но сняли. Сам водитель «Шевроле», 31-летний мужчина получил различные травмы, его увезли с места на скорой помощи.

Легковушка залетела на капот ВАЗа. Фото: ДТП ЕлецФото: vk.com

– Хорошо, что хоть в окно дома не залетел на машине, – прокомментировали произошедшее очевидцы.

Как на самом деле все произошло и кто виноват, разбирались сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU