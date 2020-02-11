11 Февр. 2020 2020-02-11T09:51:59+03:00

А на улице Космонавтов "Тойота" влетела в дерево [фото, видео]

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 245 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 7 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Их привлекли к административной ответственности. 45 человек не пристегнулись во время движения. 898 раз автомобилисты превысили скорость. 98 машин припарковали в неположенном месте. Также произошло 32 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 10 февраля, на улице Катукова в Липецке столкнулись "Ниссан" и "Лада-Гранта". В ДТП пострадал 5-летний пассажир отечественного автомобиля. Он получил легкие травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Липецке столкнулись "Ниссан" и "Лада-Гранта": пострадал 5-летний ребенок.vk.com/myregion48

В тот же день в Ельце 31-летний водитель "Шевроле" не справился с управлением - наехал на фундамент дома и припаркованный "ВАЗ-2107". Мужчину с травмами госпитализировали.

На улице Космонавтов областного центра занесло "Тойоту". Иномарка врезалась в дерево. 39-летний водитель получил травму. Врачи осмотрели его и отпустили.

На Универсальном проезде столкнулись "Киа" и "Рено". В аварии пострадала 31-летняя пассажирка второй иномарки. Ее с травмами госпитализировали.

на улице Космонавтов "Тойота" влетела в деревоФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU