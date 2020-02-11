Липчанка украла у мужчины барсетку, документы и 30000 рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:45:35+03:00

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На прошлой неделе в отдел полиции Липецка обратился 53-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что днем 5 февраля у него украли барсетку. Это произошло в торговом центре по улице 50 лет НЛМК. Так, липчанин лишился документов и 30 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска уже установили личность предполагаемого преступника. А, точнее, преступницы. Ею оказалась неработающая 49-летняя жительница областного центра. Подозреваемую задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU