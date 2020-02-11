2020-02-11T10:19:10+03:00
Происшествия

Ночью под Липецком сгорели деревянные сараи

К счастью, в пожаре никто не пострадал [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Ночью под Липецком сгорели деревянные сараиНочью под Липецком сгорели деревянные сараиФото: принтскрин видео.
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Этой ночью, 11 февраля, под Липецком случился пожар. В поселке Дачный горели сараи. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 00.08. Они тут же отправились к улице Центральной.

Когда пожарные прибыли к месту происшествия, деревянные постройки были охвачены огнем. Спасатели ликвидировали пожар, но спасти конструкции не удалось. Сараи полностью сгорели. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, обошлось без пострадавших. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Кстати, за прошедшие сутки также сгорел сарай в Хлевном. А в Липецке на улице Неделина и в Грязях - мусорные контейнеры. Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.

Ночью под Липецком сгорели деревянные сараи.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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