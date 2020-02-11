11 Февр. 2020 2020-02-11T11:12:47+03:00

В частной клинике Липецка без лицензии делали пластические операции на гениталиях Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В Арбитражный суд Липецкой области обратились представители региональной Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Их заявление - к одной из частных клиник Липецка. Росздравнадзор хочет привлечь ее к административной ответственности по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ "ОСуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лиценщии), если такое разрешение обязательно".

Как сообщили в пресс-службе суда, в конце 2019 года Росздравнадзор проводил внеплановую проверку клиники. Специалисты установили, что медики проводили пластические операции на половых органах. Однако, лицензии на данные виды работ у клиники отсутствуют.

Суд решил привлечь учреждение к ответственности. Теперь клинике предстоит выплатить 40 тыс. рублей штрафа. Кстати, на сайте организации до сих пор размещена информация о проведении пластических операций данного направления.

ИСТОЧНИК KP.RU