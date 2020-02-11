Поля и дороги под Липецком накрыла февральская пыльная буря
Липецкую область накрыла нетипичная для зимы пыльная буря. Явление погоды снял и выложил в сеть глава Тербунского района Сергей Иванов. Видео появилось в его Instagram 10 февраля.
На кадрах видно, как густое облако пыли окутало поля и дорогу. Пыль с полей настолько плотно простиралась вдоль трассы, что видимость составляла менее 100 метров.
– Пыльная буря в Липецкой области, тем более в 1-й декаде февраля, явление не характерное, неожиданное и в какой-то степени аномальное, – писал бывший мэр Липецка под видео. – Опасное метеорологическое явление наносит огромный ущерб МАТУШКЕ ЗЕМЛЕ.
Ранее спасатели предупреждали липчан о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду. Предупреждение актуально и на сегодняшний день, 11 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU