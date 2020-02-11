Поля и дороги под Липецком накрыла февральская пыльная буря

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:28:39+03:00

Явления снял и выложил в сеть глава Тербунского района [видео]

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Липецкую область накрыла нетипичная для зимы пыльная буря. Явление погоды снял и выложил в сеть глава Тербунского района Сергей Иванов. Видео появилось в его Instagram 10 февраля.

На кадрах видно, как густое облако пыли окутало поля и дорогу. Пыль с полей настолько плотно простиралась вдоль трассы, что видимость составляла менее 100 метров.

sv_iwanov Пыльная буря в Тербунском районе Липецкой области

– Пыльная буря в Липецкой области, тем более в 1-й декаде февраля, явление не характерное, неожиданное и в какой-то степени аномальное, – писал бывший мэр Липецка под видео. – Опасное метеорологическое явление наносит огромный ущерб МАТУШКЕ ЗЕМЛЕ.

Ранее спасатели предупреждали липчан о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду. Предупреждение актуально и на сегодняшний день, 11 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU