11 Февр. 2020 2020-02-11T12:03:05+03:00

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В этот вторник, 11 февраля, в Липецке произошло несколько аварий. На улице Московской столкнулись иномарки. Перед кольцом 9 микрорайона "Киа" врезалась в "Хендай". Машины выезжали со стороны Северного проезда. Автомобили получили незначительные повреждения.

В ЛИпецке столкнулись "Хендай" и "Киа"Фото: Юлия КЛЮЕВА

Буквально через несколько метров по Московской еще одно ДТП, но более серьезное. Там от удара белый кроссовер вынесло на разделительный островок безопасности. Автомобиль "Киа" повалил знак "пешеходный переход". Часть иномарки оказалась на встречной полосе.

На месте происшествия работают автоинспекторы. Информация о пострадавших уточняется. Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонок бесплатный как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

В Липецке иномарка снесла дорожный знак.

ИСТОЧНИК KP.RU