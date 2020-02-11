2020-02-11T12:34:02+03:00
Общество

С 13 февраля в Липецке начинается карантин по гриппу и ОРВИ

Все школы должны уйти на карантин до 22 февраля включительно
Лия МУРАДЬЯН
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Карантин объявили в Липецке с 13 февраляКарантин объявили в Липецке с 13 февраля
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Главный государственный врач Липецкой области Владимира Бондарев подписал постановление о введение особых мер по купированию гриппа и ОРВИ. Как сообщалось ранее, в Липецке уже началась эпидемия среди школьников, которые превысили эпидемический порог по числу заболевших на 8.7%.

Согласно постановлению, количество подтвержденных случаев гриппа за последнюю неделю выросло в 1.6 раз. В настоящее время занятия частично приостановили в 30 школах города и водно техникуме, еще одна школа закрыта на карантин полностью.

Чтобы предотвратить распространение вируса, со среды, 13 февраля, в городе вводятся особые меры. В частности, под запретом массовые мероприятия с участием детей. В организациях с массовым пребыванием людей, включая магазины и другие точки торговли, вводится масочный режим. Больных ОРВИ к работе допускать запрещено. Медучреждения города также должны быть готовы к большому потоку людей.

Общеобразовательным заведениям, включая кружки и секции, следует полностью уйти на карантин с 13 по 22 февраля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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