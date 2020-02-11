В Липецке ввели режим повышенной готовности из-за снега и сильного ветра

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:40:23+03:00

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В Липецке ввели режим повышенной готовности. Соответствующее Постановления подписала мэр города Евгения Уваркина. В своем Инстаграм глава администрации отметила, что причина такого решения – неблагоприятные погодные условия, в связи с которыми повышаются риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Кстати, все городские службы будут работать на предупреждение ЧС.

Напомним, что в этот вторник, 11 февраля, в областном центре облачно. Возможны мокрый снег. К вечеру ожидают обильные осадки. Спасатели предупреждали липчан о сильном южном ветре. Порывы могут достигать 17-22 м/с. Атмосферное давление составляет 739 мм рт.ст. Жителей города просят быть внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU