2020-02-11T14:36:42+03:00
Происшествия

Момент столкновения «Тойоты» с деревом в Липецке записала камера

На месте сразу появились машины ДПС и скорой помощи [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Скорая и полиция сразу оказались на местеСкорая и полиция сразу оказались на местеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Странная авария на развязке между улицами Берзина и Космонавтов в Липецке попала в обзор уличной камеры наблюдения. Там не вписался в поворот и угодил в дерево водитель «Тойоты». На записи видно, как иномарка на приличной скорости выезжает с улицы Берзина и летит по прямой за зеленый островок с фонарями деревьями.

Столкновение с деревом на улице Яна Берзина.

Машина перепрыгивает через бордюр, цепляет по касательной фонарный столб и бьется в дерево. Даже этот прямой удар не сразу останавливает иномарку на газоне. За «Тойотой» следует патрульная машина ДПС, вскоре подъезжает еще один автомобиль ГИБДД.

Через пару секунд на том же кругу появляется машина скорой помощи и спешит к месту ДТП. По официальным данным ГИБДД, водитель не справился с управлением. Он поучил травму, но до больницы дело не дошло – 39-летнему мужчине оказали помощь на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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