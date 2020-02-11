Самосвал смял «Порше Кайен» в Липецке

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:16:50+03:00

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Дорогостоящая авария произошла в районе Сырского рудника в Липецке в этот вторник, 11 февраля. Там на улице Ударников самосвал догнал «Порше Кайен». Последствия аварии выложили в сеть. Все произошло у перекрестка, где идут коммунальные работы. Из-за раскопок, часть дороги перекрыта, что создает некоторые трудности автомобилистам.

ДТП с "Порше Кайен" на улице Ударников.vk.com/myregion48

По словам очевидцев, немецкая иномарка класса «люкс» остановилась у ограждающих яму блоков, чтобы пропустить встречный транспорт, в этот момент в нее сзади въехал грузовик.

От удара «Кайен» по инерции проехал еще пару метров, едва не впечатавшись в бетонные блоки. На иномарке отвалился бампер, смяло багажник и повредились фары. Что произошло на самом деле и кто виноват, разбирались работавшие на месте сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU