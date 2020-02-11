В магазинах Липецка и Лебедяни незаконно торговали снюсами

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:56:16+03:00

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В Арбитражный суд Липецкой области поступило два заявления от регионального Управления Роспотребнадзора. Представители ведомства просят привлечь предпринимателей к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, либо создавшие угрозы причинения вреда жизни или здоровью граждан».

По информации пресс-службы суда, в декабре прошлого года представители Роспотребнадзора провели внеплановые выездные проверки. Во время таких рейдов они нашли в магазинах Липецка и Лебедяни никотиносодержащие жевательные смеси. Документов, подтверждающие безопасность продукции, у продавцов не оказалось. При этом снюсы активно реализовывались. Теперь суду предстоит разобраться в деталях этой истории.

Напомним, что в Роспотребнадзоре несколько недель работала «горячая линия» по контролю за оборотом снюсов. Специалисты рассказывали обратившимся, как подобная продукция влияет на организм человека, о рисках при употреблении никотинсодержащих смесей.

ИСТОЧНИК KP.RU