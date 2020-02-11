2020-02-11T16:27:21+03:00
Общество

Полиция проверяет жалобу липчанки на извращенца в автобусе

Жителей Липецка напугал эксгибиционист [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В эти выходные липчане стали свидетелями очень неприятного зрелища. В минувшее воскресенье, 9 февраля, в автобусе №30 они встретили мужчину-эксгибициониста. По словам пассажиров, извращенец, сидя на кресле, демонстрировал свои половые органы.

- Когда я отреагировала и заговорила с ним, попыталась сфотографировать и пригрозила, что пойду в полицию, он быстро спрятал все, - рассказала «КП-Липецк» девушка, которая ехала рядом со странным мужчиной. – Он молчал, лишь отворачивался. Старался на меня не смотреть. Все это происходило в автобусе №30 в районе 18.30 – 18.45.

Липчан напугал мужчина, который демонстрировал свои половые органы в автобусе Фото: Предоставлено

Липчан напугал мужчина, который демонстрировал свои половые органы в автобусеФото: Предоставлено

По словам липчанки, после увиденного она обратилась в полицию. Но, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, заявлений о данном факте не поступало. Кстати, сотрудники органов уже проводят проверку.

Напомним, в октябре 2019 года похожий случай произошел на Липецком городище. В районе улицы Плеханова неизвестный решил заняться самоудовлетворением на глазах у прохожих. Липчане сняли это на камеру и выложили в сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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