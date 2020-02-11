2020-02-11T16:50:58+03:00
Общество

Работники торговли в Липецкой области получают зарплату до 38 482 рублей

Самые высокие зарплаты в сфере торговли в Чаплыгинском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Зарплата работников торговли растетЗарплата работников торговли растетФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики сравнили уровень зарплат по районам области в сфере торговли. По итогу мониторинга управления за 11 месяцев прошлого года, среднемесячная зарплата в оптовой и розничной торговле увеличилась на 2 448 рублей и составила 26 860 рублей.

Рейтинг районов по зарплатам опубликовали на сайте ведомства. Зарплаты выше средних в семи районах области: Грязинском, Добринском, Краснинском, Лебедянском, Липецком, Хлевенском. И самая высокая оплата труда в Чаплыгинском районе, где работники торговли получают до 38 482 рублей в месяц. В остальных районах ниже среднего зарплаты от 19 855 до 26 245 рублей.

В управлении напоминают, что серые зарплаты «в конвертах» сокращают размер будущей пенсии. Это также влияет на экономику в целом, поэтому важно, чтобы вся сумма зарплаты была «белая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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