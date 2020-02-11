Население Липецкой области за год сократилось почти на 6500 человек

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:57:28+03:00

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В Липецкой области продолжает падать рождаемость. По данным Липецкстата, количество родившихся за 2019 год в регионе сократилось на 10% в сравнении с 2018 годом. Первыми у матерей родились 3636 младенцев, вторых детей было больше – 3917, третьи и последующие – 2276 малышей. В несовершеннолетнем возрасте мамами стали 77 липчанок. При этом за год родилось 119 пар близнецов.

Население региона продолжает стремительно убывать. Всего в прошлом году на свет появились 9829 детей, умерли 16322 человек. Естественная убыль населения увеличилась на 13%. Если в 2018 году население сократилось на 5724 человека, то в 2019 уже на 6493. Для сравнения, это больше половины Воловского района, где по данным на 1 января 2020 года проживали 12384 человек или почти 70% города Задонск с населением 9579 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU