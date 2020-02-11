2020-02-11T19:01:59+03:00
Происшествия

Оговорщики приписали липецкой школьнице секс-услуги на сайте знакомств

Прокуратура советует быть бдительней, размещая в сети личную информацию о себе
Лия МУРАДЬЯН
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Авторам клеветы грозит крупный штрафАвторам клеветы грозит крупный штрафФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области жертвой агрессивного буллинга стала школьница из Ельца. В прокуратуру обратилась мать несовершеннолетней девушки и сообщила о порочащей честь и достоинство клевете.

По словам женщины, кто-то использовал фото и данные ее дочери со страниц «ВКонтакте» и «Инстаграм» и создал от ее имени профиль на сайте знакомств. Проверка подтвердила, что анкету действительно подделали, причем от имени девушки разметили объявление об оказании интим-услуг.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по результатам проверки материалы направили в следственные органы, где ложны возбудить уголовное дело по 128.1 статье УК – клевета.

Кстати штрафы по данной статье серьезные: порочащие сведения – до 500 000 рублей штрафа; ложное обвинение в преступлении сексуального характера – до 3 млн рублей; обвинение в тяжком и особо тяжком преступлении – до 5 млн.

Вместе с тем прокуратура советует быть бдительными, размещая в сети личную информацию о себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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