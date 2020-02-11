В Липецке снова ожидается усиление южного ветра

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:18:35+03:00

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В Липецке и области снова ожидается сильный ветер, о чем предупреждает МЧС. По данным Гидрометцентра, порывы южного ветра могут достигать 17 м/с. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в течение всей ночи 12 февраля.

Отметим, что из-за снега и сильного ветра в Липецке ввели режим повышенной готовности. Все городские службы должны быть готовы оперативно ликвидировать все связанные с непогодой ЧС.

Кстати, снегопад будет идти в Липецке всю неделю. Снежный циклон и южный ветер принесут в регион потепление. Ближе к выходным ветер снова усилится. В конце недели еще будет морозно, а на следующей неделе синоптики обещают дожди и до 5 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU