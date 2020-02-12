Для ремонта проспекта Победы в Липецке придется срубить все деревья у дороги

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:55:09+03:00

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Ремонт второй части проспекта Победы в Липецке, который начнется этой весной, затронет зеленые насаждения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, расширить дорогу невозможно, не срубив деревья на обочине. Но в городском департаменте строительства пообещали, что взамен спиленных деревьев высадят столько же новых саженцев.

Кроме этого часть проспекта перекроют раньше обещанного срока, но всего на одну ночь, с 21 на 22 февраля. Там от остановки «Памятник чернобыльцам» до площади Победы будут переносить инженерные сети.

Напомним, что в этом году участок от Кольцевой до площади Победы расширят до 6 полос, уберут провода, поставят новые столбы, обновят светофоры, заборы и тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU