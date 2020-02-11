В Липецке будут судить бывшего сотрудника полиции за пьяное смертельное ДТП

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:59:54+03:00

Дело по страшной аварии на трассе Липецк – Грязи передали в суд [видео]

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В Липецкой области расследовали ДТП с участием сотрудника полиции, в котором погибла молодая девушка. Страшная авария на трассе Липецк – Грязи произошла вечером 20 октября.

ДТП на Грязинской трассе.vk.com/myregion48

В районе села Казинка полицейский за рулем «Форд Мондео» выехал на встречную и разбил две машины. По данным следствия, сотрудник полиции был пьян. В ДТП серьезно пострадали водитель и пассажирка «Форд Фокус», 20-летняя девушка позже скончалась в больнице.

Дело возбудили по части 4 статьи 246 – нарушение ПДД, повлекшее смерть. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело направили в суд. Теперь уже бывшему полицейскому грозит до 12 лет лишений свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU