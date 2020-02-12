2020-02-12T09:31:42+03:00
Происшествия

Липчанин не смог вспомнить, за что убил молотком давнего друга

Мужчине грозит до 15 лет
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке расследовали тяжкое преступление под влиянием алкоголя. Зверское убийство произошло в прошлом году 17 ноября в одной из квартир на улице Студенческий городок. Там соседка нашла тело 49-летнего хозяина квартиры с пробитой головой. Позже следователи вычислили подозреваемого в убийстве, им оказался 36-летний мужчина, который жил вместе с убитым.

В тот злополучный вечер мужчины много выпили, количество алкоголя в крови повлияло на адекватное восприятие и гость схватил молоток. По версии следствия, несколькими ударами по голове 39-летний мужчина забил насмерть друга, промыл молоток и ушел.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, на допросе мужчина во всем сознался, но так и не смог вспомнить причину, из-за чего расправился со старым другом, с которым жил. Дело передали в суд. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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