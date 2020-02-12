2020-02-12T10:03:22+03:00
Происшествия

В Липецкой области перевернулись две машины с женщинами за рулем

Всего за сутки в регионе 6 ДТП пострадали 8 человек
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП в Грязинском районеДТП в Грязинском районеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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По данным ГИБДД Липецкой области, за прошедшие сутки, 11 февраля, на дорогах региона в 6 авариях пострадали 8 человек.

Так на трассе Орел – Тамбов в Грязинском районе не справилась с управлением 54-летняя женщина за рулем «Мицубиси». Машина вылетела с дороги и перевернулась. Травмы получила сама водитель и ее 82-летняя пассажирка. Обеих увезли в больницу, но затем отпустили.

Еще одна похожая авария произошла на трассе «Дон» в Хлевенском районе, где не справилась с управлением «Рено» 44-летняя женщина. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водителя увезли в больницу. По предварительным данным автоинспекторов, причиной стало несоответствие скорости условиям на дороге.

В ГИБДД предупреждают, нужно учитывать не только ограничение скорости по знакам, но и условия на дороге – погоду, время суток и состояние дорожного покрытия. Особенно зимой, когда от снега и перепада температур дорога становится скользкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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