В аварийном доме в Липецке, где вводили режим ЧС, загорелась квартира

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:30:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар произошел этим утром, 12 февраля, в пятиэтажном доме №22 по Осеннему проезду в Липецке. Именно этот дом признали аварийным в начале года. Ранее из-за прогнувшихся плит там вводили локальный режим ЧС, а жильцам предлагали временное жилье. Уже тогда люди требовали признать до аварийным. И только в январе комиссия постановила, что здание подлежит сносу.

Утром из окна одной из квартир на пятом этаже повалил густой дым. Заметив признак пожара, очевидцы тут же сообщили в МЧС. На место незамедлительно прибыли пожарные и спасатели. Но вот попасть в квартиру удалось не сразу. Никто не отвечал и пожарным пришлось вскрыть дверь. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, огонь разгорелся на площади 10 м2. Пожар благополучно ликвидировали, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU