12 Февр. 2020 2020-02-12T10:37:05+03:00

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В Липецке продолжают бороться с последствиями снегопада, который шел почти всю ночь. По данным пресс-службы мэрии, на уборку снега с городских улиц вышли 75 единиц техники, включая грейдеры и грузовики с пескосоляной смесью. Кстати, всего за сутки на дороги Липецка высыпали около 780 тонн смеси и 145 тонн соли.

По данным департамента ЖКХ, снег внутри дворов и на прилегающих к домам территориях убирают около 500 дворников. Липчане могут пожаловаться на неубранный снег или оставить заявку на расчистку территории по бесплатному номеру диспепсической службы: 88004504848.

По прогнозам, снег будет идти еще три дня, ожидается гололед, сильные порывы ветра и налипание мокрого снега на провода. Среднесуточная температура пока на уровне 1 – градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU