Строители в Липецке нанесли ущерб почве на 31 млн рублей

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:18:04+03:00

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В Липецке возбудили уголовное дело по факту серьезного загрязнения почвы в садовом товариществе «Металлург-1». По данным природоохранной прокуратуры, там ООО «Прагма» арендовала участок в 32 га для строительства спортивного объекта. Но, как показала проверка, землю использовали не по назначению – туда сгружали отходы и строительный мусор. В результате чего серьезно повредили почву. Экологический вред оценили в 31 млн рублей.

Сначала ООО оштрафовали на 450 тыс рублей за сброс отходов и отсутствие охраны земель. Также протоколы за использование участка не по назначению передали в Росреестр. Но там вместо штрафа вынесли предупреждение, с чем не согласилась прокуратура и опротестовала постановление. А управление имущественных отношений подало на фирму иск на 3.3 млн рублей долга по арендной плате.

По результатам проверок также в СК возбудили дело по 246 статье УК – нарушение охраны окружающей среды. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, виновным грозит вплоть до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU