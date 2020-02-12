2020-02-12T12:31:30+03:00
Общество

В Черноземье услугами СберМобайл пользуются уже более 63,9 тысячи клиентов

Услуги мобильного оператора Сбербанка под брендом СберМобайл стали доступны жителям Черноземья еще 14 ноября 2018 года
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Тогда же в офисах Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк состоялись первые продажи. Сервисами связи смогли воспользоваться клиенты в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Сегодня СберМобайл стал заметным игроком на региональном рынке мобильной связи. Ежемесячно прирастая на 10%, мобильный оператор связи привлек на обслуживание уже 63,9 тысячи жителей региона.

Больше всего тех, кто по достоинству оценил преимущества СберМобайл - в Воронежской, Белгородской и Курской областях.

Абоненты СберМобайл могут самостоятельно настроить свой тарифный план, выбрав необходимый объем трафика, количество минут и безлимитные мобильные опции. При этом пользователи банковских и небанковских сервисов Сбербанка смогут свести расходы на связь к нулю, поскольку услуги СберМобайла можно оплачивать бонусами программы лояльности Сбербанка СПАСИБО.

Пополняя баланс через мобильное приложение СберМобайл, абоненты оператора смогут накапливать бонусы СПАСИБО по повышенной ставке (до 30 %). Скачать приложение можно в AppStore и GooglePlay.

– Главное преимущество СберМобайл состоит в том, что сервис бесшовно интегрирован в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», где отображаются баланс и остатки пакетов трафика, начисляются повышенные бонусы СПАСИБО за услуги связи и реализована возможность оплаты ими всего в пару кликов, – полагает Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Таким образом, у наших клиентов есть возможность получать одновременно финансовые и телеком-услуги, различные кросс-предложения и связывать их со своими программами лояльности и онлайн-сервисами.

Получить сим-карту и подключиться к сотовому оператору можно в любом отделении Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк или заказать сим-карту на сайте sbermobile.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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