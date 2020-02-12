2020-02-12T13:06:04+03:00
Общество

Почти 12000 ветеранов в Липецке и области получат единовременные выплаты ко Дню Победы

Деньги принесут вместе с пенсиями и другими выплатами
Юлия КЛЮЕВА
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Почти 12000 ветеранов в Липецке и области получат единовременные выплаты ко Дню ПобедыПочти 12000 ветеранов в Липецке и области получат единовременные выплаты ко Дню ПобедыФото: Юлия КЛЮЕВА
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11 884 жителей Липецкой области получат единовременные выплаты ко Дню Победы. По 75 тыс. рублей выплатят инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, военнослужащим, проходившим военную службу в действующих частях в 1941-1945 г, несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам военнослужащих, погибших в ВОВ, а также в войне с Финляндией и Японией, вдовам умерших инвалидов и участников войны. Это и лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также граждане, проработавшие в тылу не менее 6 месяцев получат 50 тыс. рублей. К ним относятся и те, кто был награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в войну.

Как сообщили в пресс-службе регионального Пенсионного фонда, деньги выплатят в апреле-мае этого года. Их доставят вместе с пенсией и другими выплатами. Поэтому специально обращаться в ПФР не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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