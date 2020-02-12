2020-02-12T16:04:15+03:00
Происшествия

Липчанину грозит срок за хранение наркотиков

Полицейские обнаружили у жителя Липецка 8 граммов амфетамина
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке у 33-летнего мужчины обнаружили наркотики. Это произошло при проведении оперативно-разыскных мероприятий в Октябрьском районе города. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали липчанина за административное правонарушение. В ходе досмотра они нашли у него наркотическое средство массой 8,78 граммов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, эксперты провели экспертизу и установили, что за вещество обнаружили у липчанина. Оказалось, что у мужчины изъяли амфетамин. Он пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.

Органы следствия возбуждили уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконное хранение, перевозка, изготовление наркотических средств». Максимальное наказание по данной статье – до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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