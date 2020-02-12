В Липецке пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:12:28+03:00

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В Липецке ищут 73-летнего пенсионера. Жидиханов Зайдула Нурилович пропал в эту среду, 12 февраля, в селе Сырском. В районе 11.00 утра он ушел из дома в районе улицы Северной. В ЛООО «Поиск пропавших детей» сообщили, что мужчина может быть дезориентирован. Кроме того, липчанин нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 168 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет: серо-голубая куртка, красная кофта.

Просьба ко всем, кто видел мужчину или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU