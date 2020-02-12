2020-02-12T16:12:28+03:00
Общество

В Липецке пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

Мужчина может быть дезориентирован
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощиВ Липецке пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощиФото: Поиск пропавших детей Липецк
Изменить размер текста:

В Липецке ищут 73-летнего пенсионера. Жидиханов Зайдула Нурилович пропал в эту среду, 12 февраля, в селе Сырском. В районе 11.00 утра он ушел из дома в районе улицы Северной. В ЛООО «Поиск пропавших детей» сообщили, что мужчина может быть дезориентирован. Кроме того, липчанин нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 168 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет: серо-голубая куртка, красная кофта.

Просьба ко всем, кто видел мужчину или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью в Липецке на борьбу со снегом выйдут 70 машин
В Липецке лоб в лоб столкнулись внедорожник и легковушка
Из-за аварий и снега Липецк встал в пробках
Липецк зажигает огни «Парада звезд 80-х!»
Обувного цеха в Кулешовке не будет
В Липецке пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Липчанину грозит срок за хранение наркотиков
Почти 12000 ветеранов в Липецке и области получат единовременные выплаты ко Дню Победы
В Черноземье услугами СберМобайл пользуются уже более 63,9 тысячи клиентов
Строители в Липецке нанесли ущерб почве на 31 млн рублей
500 дворников и 75 машин убирают снег в Липецке
В аварийном доме в Липецке, где вводили режим ЧС, загорелась квартира
В Липецкой области перевернулись две машины с женщинами за рулем
Липчанин не смог вспомнить, за что убил молотком давнего друга
Для ремонта проспекта Победы в Липецке придется срубить все деревья у дороги
В Липецке пройдет супер-фестиваль Диско 90-х