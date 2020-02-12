Обувного цеха в Кулешовке не будет

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:17:25+03:00

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Под Липецком в селе Кулешовка эксперты проверили предприятие по производству обуви. Напомним, скандал разгорелся в конце января. Местные жители узнали об обувном заводе, который неожиданно появился в их районе. Они испугались, что это то самое предприятие, которое обеспокоило жителей Сселок.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, на место предполагаемого производства выехали специалисты управления экологии и природных ресурсов. Они обнаружили в нежилом помещении оборудование. Замеры воздуха не выявили превышения норм предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Но эксперты установили, что объект не соответствовал правилам землеустройства и землепользования, градостроительному плату. Так, предприятию не разрешали работать на территории. А данное помещение, по документам, числится как склад.

Также внеплановую проверку иностранных граждан, работающих на предприятии, провели сотрудники отдела миграционного контроля УМВД России по Липецкой области. Оказалось, что два жителя Китая, зарегистрированных в Ярославской области, не встали на миграционный учет в нашем регионе. Еще один превысил срок пребывания в России.

Итог – предприятия по производству обуви в Кулешовке не будет. Чиновники пообещали контролировать подобные вопросы, чтобы впредь такого не повторилось. Также проведут работу с муниципалитетами. Ведь это они должны вовремя реагировать и проводить проверки на своих территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU