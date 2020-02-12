Из-за аварий и снега Липецк встал в пробках

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:16:46+03:00

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Этим вечером, 12 февраля, Липецк встал в пробках. Горожане с большим трудом добираются до своих домов. Причина этому совокупность факторов: час пик, ужасная погода и, как следствие, аварии на дорогах.

Так, затор образовался на проспекте Победы от остановки "Памятник Чернобыльцам" в сторону одноименной площади. Водители также стоят на самом кольце, на улице Неделина, Первомайская, Максима Горького. Движение остановилось на Механизаторов, во дворах по улице Мичурина. Ситуация на Левом берегу не лучше. Пробка образовалась на улице Металлургов в сторону ЛТЗ. Водители стоят на Октябрьском мосту.

Путь с работы домой занимает довольно много времени. Некоторые автомобилисты шутят в навигаторе, что за это время можно доехать до Воронежа. Другие начали играть в "Города". Третьи поздравляют коллег по несчастью с первым снегом. А кто-то приглашает водителей сходить в баньку попариться.

Из-за аварий и снега Липецк встал в пробкахФото: Яндекс. Карты

ИСТОЧНИК KP.RU