2020-02-12T19:16:46+03:00
Общество

Из-за аварий и снега Липецк встал в пробках

Липчане добираются до дома по 1,5 - 2 часа [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Этим вечером, 12 февраля, Липецк встал в пробках. Горожане с большим трудом добираются до своих домов. Причина этому совокупность факторов: час пик, ужасная погода и, как следствие, аварии на дорогах.

Так, затор образовался на проспекте Победы от остановки "Памятник Чернобыльцам" в сторону одноименной площади. Водители также стоят на самом кольце, на улице Неделина, Первомайская, Максима Горького. Движение остановилось на Механизаторов, во дворах по улице Мичурина. Ситуация на Левом берегу не лучше. Пробка образовалась на улице Металлургов в сторону ЛТЗ. Водители стоят на Октябрьском мосту.

Путь с работы домой занимает довольно много времени. Некоторые автомобилисты шутят в навигаторе, что за это время можно доехать до Воронежа. Другие начали играть в "Города". Третьи поздравляют коллег по несчастью с первым снегом. А кто-то приглашает водителей сходить в баньку попариться.

Из-за аварий и снега Липецк встал в пробках Фото: Яндекс. Карты

Из-за аварий и снега Липецк встал в пробкахФото: Яндекс. Карты

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью в Липецке на борьбу со снегом выйдут 70 машин
В Липецке лоб в лоб столкнулись внедорожник и легковушка
Из-за аварий и снега Липецк встал в пробках
Липецк зажигает огни «Парада звезд 80-х!»
Обувного цеха в Кулешовке не будет
В Липецке пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Липчанину грозит срок за хранение наркотиков
Почти 12000 ветеранов в Липецке и области получат единовременные выплаты ко Дню Победы
В Черноземье услугами СберМобайл пользуются уже более 63,9 тысячи клиентов
Строители в Липецке нанесли ущерб почве на 31 млн рублей
500 дворников и 75 машин убирают снег в Липецке
В аварийном доме в Липецке, где вводили режим ЧС, загорелась квартира
В Липецкой области перевернулись две машины с женщинами за рулем
Липчанин не смог вспомнить, за что убил молотком давнего друга
Для ремонта проспекта Победы в Липецке придется срубить все деревья у дороги
В Липецке пройдет супер-фестиваль Диско 90-х