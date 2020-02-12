12 Февр. 2020 2020-02-12T19:35:07+03:00

В Липецке лоб в лоб столкнулись внедорожник и легковушка Фото: принтскрин видео.

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В эту среду, 12 февраля, в Липецке произошла авария. Два автомобиля столкнулись в районе остановки "Улица Юных Натуралистов". ДТП спровоцировало большой затор. Напомним, вечером областной центр встал в пробках. Движение остановилось на проспекте Победы, кольце с одноименным названием, на улицах Первомайская, Советская. Водителям также пришлось стоять и на Левом берегу.

Столкновение автомобилей попало в объектив камеры видеонаблюдения. Внедорожник выехал с улицы Юных Натуралистов и продолжил движение прямо, пересекая проспект. Легковушка повернула на проспект Победы с улицы Мичурина. Машины столкнулись лоб в лоб.

В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам. Липецких водителей просят быть внимательнее за рулем и соблюдать ПДД.

В Липецке лоб в лоб столкнулись внедорожник и легковушка.

ИСТОЧНИК KP.RU