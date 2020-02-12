2020-02-12T19:51:39+03:00
Общество

Ночью в Липецке на борьбу со снегом выйдут 70 машин

Малогабаритная техника расчистит тротуары
Юлия КЛЮЕВА
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Ночью в Липецке на борьбу со снегом выйдут 70 машинНочью в Липецке на борьбу со снегом выйдут 70 машинФото: Юлия КЛЮЕВА
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После вечернего часа пик в Липецке начнут убирать снег с дорог. По информации пресс-службы мэрии, в настоящее время на дорогах города работают около 35 единиц техники. Они посыпают и подметают улицы.

После 10 часов вечера на улицы областного центра выйдут 70 машин. Они будут вывозить снег, посыпать дороги. Малогабаритная техника расчистит тротуары. Снег с подходов к пешеходным переходам начнут убирать с 4 часов утра. В это время на работу выйдут дворники.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки снегопад не прекратится. Водителей просят быть внимательными осторожными. Напомним, этим вечером, 12 февраля, из-за снега и аварий Липецк встал в пробках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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