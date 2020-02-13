В субботу в Липецке запретят продавать алкоголь

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:09:21+03:00

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Через несколько дней в Липецке ограничат продажу алкоголя. Это произойдет в субботу, 15 февраля. Причина тому - митинг, посвященный очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана. Как сообщили в пресс-службе городско администрации, он пройдет с 10.00 до 10.30 у мемориала "Скорбящие матери" на площади Героев областного центра.

Напомним, что согласно законодательству, продажа спиртного не допускается в местах массового скопления граждан во время проведения публичных мероприятий. Ограничение вводится, в том числе, при оказании услуг общественного питания. Запрет начинает действовать за 2 часа до начала события. Вновь купить алкоголь можно лишь спустя 2 часа после окончания мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU