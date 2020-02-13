2020-02-13T09:58:23+03:00
Происшествия

В Липецке на Саперном спуске иномарка влетела в столб

На место ДТП прибыли автоинспекторы [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В центре Липецка иномарка влетела в столбВ центре Липецка иномарка влетела в столбФото: принтскрин видео.
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Этим утром, 13 февраля, в центре Липецка произошла авария. На Саперном спуске автомобиль "Рено" влетел в фонарный столб, что стоит на тротуаре. Подробности ДТП уточняются, как и информация о пострадавших. На месте происшествия работают автоинспекторы.

В центре Липецка иномарка влетела в столб.vk.com/myregion48

Еще одну аварию очевидцы засняли на трассе "Липецк-Тамбов". Там столкнулись две иномарки. Он удара их вынесло на обочину.

Липчан, особенно водителей, просят быть внимательными и осторожными. По данным синоптиков, в этот четверг снегопад не прекратится. Небольшой снег обещают и в ближайшие дни. Напомним, ночью улицы областного центра расчищали 70 машин. С 4 часов утра работают дворники. Но липчане уже начали жаловаться в соцсетях на плохую уборку дорог и тротуаров.

Под Липецком на трассе столкнулись две иномарки.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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