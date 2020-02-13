2020-02-13T10:27:11+03:00
Общество

Пенсионера, пропавшего в Липецке, нашла неравнодушная женщина

Липчанка помогла дезориентированному мужчине вернуться домой
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке нашли пенсионера, пропавшего наканунеВ Липецке нашли пенсионера, пропавшего наканунеФото: Поиск пропавших детей Липецк
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Накануне, 12 февраля, в Липецке пропал 73-летний мужчина. Он ушел из дома в селе Сырское в районе улицы Северной. Пенсионер, как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", мог быть дезориентирован. Также липчанин нуждался в медицинской помощи.

К счастью, пропавшего быстро нашли. Вечером в группе "ПАТРУЛЬ | ЛИПЕЦК" появилась информация, что пожилой мужчина жив. Волонтеры поблагодарили неравнодушную женщину, которая обратила внимание на дедушку. Она подошла к нему, расспросила кто он, откуда. А затем, вызвав полицию, вместе с липчаниным дождалась правоохранителей. Так сказать, собственноручно передала его сотрудникам органов.

Липчан просят быть внимательными и не оставаться в стороне от чужой беды. Обращать внимание на стариков, которые странно себя ведут, а также подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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