С утра 600 дворников и 90 машин расчищали снег в Липецке
Сильный снег в Липецке продолжает идти и, судя по прогнозам синоптиков, до вечера не прекратится. Такая погода провоцирует много проблем - аварии, пробки. Кроме того, не всегда получается оперативно расчистить улицы города.
По информации пресс-службы мэрии, ночью на дорогах областного центра работали 90 единиц спецтехники. Внутриквартальные и местные проезды, тротуары и остановки посыпали противогололедным материалом. Снег вывозили, в том числе, с частных секторов.
В настоящее время со снегом борются 160 человек и 91 машина. Его убирают по принципу от центра к окраинам. Ранним утром управляющие компании вывели на уборку дворов более 600 дворников и 20 единиц техники.
Сообщить о проблемах расчистки, либо оставить свои предложения по уборке снега во дворах можно по телефону 8-800-450-48-48. Относительно дорог - в диспетчерскую управления благоустройства - 57-97-20.
ИСТОЧНИК KP.RU