С утра 600 дворников и 90 машин расчищали снег в Липецке

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:05:11+03:00

Чиновники отмечают, что из-за сильного снега не получается оперативно привести в порядок дороги города Фото: Юлия КЛЮЕВА

Чиновники отмечают, что из-за сильного снега не получается оперативно привести в порядок дороги города

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Сильный снег в Липецке продолжает идти и, судя по прогнозам синоптиков, до вечера не прекратится. Такая погода провоцирует много проблем - аварии, пробки. Кроме того, не всегда получается оперативно расчистить улицы города.

По информации пресс-службы мэрии, ночью на дорогах областного центра работали 90 единиц спецтехники. Внутриквартальные и местные проезды, тротуары и остановки посыпали противогололедным материалом. Снег вывозили, в том числе, с частных секторов.

В настоящее время со снегом борются 160 человек и 91 машина. Его убирают по принципу от центра к окраинам. Ранним утром управляющие компании вывели на уборку дворов более 600 дворников и 20 единиц техники.

Сообщить о проблемах расчистки, либо оставить свои предложения по уборке снега во дворах можно по телефону 8-800-450-48-48. Относительно дорог - в диспетчерскую управления благоустройства - 57-97-20.

ИСТОЧНИК KP.RU