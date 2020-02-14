За год в Липецкой области забраковали более 200 кг опасного мяса

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:59:44+03:00

ГМО, антибиотики и химикаты в мясной продукции не нашли

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По данным регионального Роспотербнадзора, в 2019 году в Липецкой области сотрудники ведомства 218 раз проверяли производителей и продавцов мясной продукции. Были и внеплановые проверки. Во время проверок отобрали и исследовали 1298 проб мяса.

По микробиологическим показателям требованиям не соответствовали 24 пробы, по физико-химическим – 4 пробы. ГМО, антибиотики и радиоактивные вещества в мясе и мясной продукции не нашли. Также не было химикатов, таких как бензапирен, пестициды и соли тяжелых металлов.

Вместе с тем проверяющие нередко находили нарушение санитарных норм: неправильные условия хранения, соседство с другими продуктами, отсутствие личной гигиены у сотрудников и санитарной обработки инвентаря. У некоторых не было документов на продукт.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, всего за год в Липецкой области забраковали 119 партий опасной мясной продукции весом 219 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU