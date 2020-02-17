2020-02-17T12:29:26+03:00
Происшествия

Липчанка украла у своего сожителя 15000 рублей

В отношении жительницы Липецка возбудили уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанка украла у своего сожителя 15000 рублейЛипчанка украла у своего сожителя 15000 рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 14 февраля, в отдел полиции Липецка обратился 38-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что у него похитили деньги - 15 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские установили и задержали подозреваемого. А точнее, подозреваемую. Ею оказалась 44-летняя липчанка - сожительница потерпевшего.

Жительница областного центра рассказала, что в тот вечер вместо со своим возлюбленным была в гостях у друзей. Выпив, она решила украсть деньги, что находились в кармане сожителя. Финансами она распорядилась по своему усмотрению, потратив всю сумму на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража. Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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