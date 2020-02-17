2020-02-17T17:54:37+03:00
Общество

За неделю в Липецке 37 человек заболели гриппом

Еще 5 096 липчан заразились ОРВИ
Юлия КЛЮЕВА
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За неделю в Липецке 37 человек заболели гриппомЗа неделю в Липецке 37 человек заболели гриппомФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшую неделю, с 10 по 16 февраля, в Липецкой области 7 910 человек заразились ОРВИ и гриппом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 69,1 на 10 тыс. населения - на уровне эпидемического порога по совокупному населению.

За неделю в регионе прирост заболеваемости составил 3%. Около 72% обратившихся за медицинской помощью - дети до 14 лет. Уровень госпитализации - 3,2%, что не превышает среднемноголетнего показателя.

В Липецке 5 096 человек заболели ОРВИ, а 37 - гриппом. Показатели заболеваемости в областном центре ниже уровня эпидпорога - 100 на 10 тыс. В основном липчане заражаются гриппом В, а также вирусами парагриппа, аденовирусами и другими.

Симптомы гриппа: высокая температура - от 38 до 40 градусов, озноб, общее недомогание, головная боль, боли в мышцах, слабость, ушудшение аппетита. Также может быть тошнота и рвота. Липчане просят избегать контакта с больными, а также помещения мест с большим количеством людей, чаще мыть руки, а в случае первых симптомов болезни обратиться к врачу. Родителям напоминают, что нельзя отправлять заболевших детей в детсад, школу, на праздничные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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