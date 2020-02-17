Под Липецком школьники наворовали на 200000 рублей и угнали автомобиль

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:42:39+03:00

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Под Липецком будут судить подростков 16 и 17 лет, обвиняемых в совершении 9 эпизодов преступлений против собственности. По данным следствия, в августе - сентябре 2019 года ребята, взламывая замки, проникая в гаражи, сараи, из которых похищали ценные вещи - электроинструменты, сварочный аппарат, медные провода, гаечные ключи, самокат, мотоцикл, аккумуляторные батареи. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, школьники промышляли на территории Грязей в районе Культиваторного завода. Всего они украли имущества на 200 тыс. рублей.

А ночью, 2 сентября, мальчишки угнали автомобиль, припаркованный у многоэтажки. Они решили немного покататься, но, не справившись с управлением, врезались в стену пивбара и бросились бежать.

В отношении ребят возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража" и п. "а" ч.2 ст.166 УК РФ "Угон автомобиля". На время предварительного следствия обвиняемых отправили под арест. Они признали свою вину и раскаялись. Материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU