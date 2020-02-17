2020-02-17T19:02:53+03:00
Общество

Во вторник в Липецке 10 улиц останутся без света и воды

Подвоз воды по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 18 февраля, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на инженерных сетях.

Так, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Загородная, 17,19; Космонавтов, 64/1; Московская, 31, 31а, 33; переулок Рылеева, 30а, юридические лица.

С полудня до 5 часов вечера свет отключат по адресам: улица Московская, 55, 57, 59, 61а, 616, 61в, 61, 61д, 63, 63а, 65, 67, 69; школа №51. С 10 утра до часа дня свет погаснет в домах №2а, 2б, 4 по улице Писарева.

С 2 до 4 часов вечера без электричества останутся жители улиц Левобережная, 1, 1а, 16; Спиртозаводская, 1, 5, 7, 9, 11; проспект Мира, 2, 4; площадь Мира, 5; проезд Осенний, 3, 10, 12, 14. На это же время свет отключат в детском саду №134.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по адресам: переулок Клеверный, Чистый, Дружный, Бытовой, Ландшафтный, Технологический, улица Салыткова-Щедрина, 1-63; площадь Петра Великого, 7.

С 10 утра до 4 часов вечера краны пересохнут в домах №6, 8, 10, 10а, 12 по улице Кузнечной, а также в доме №3 на площадь Театральная.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Подробная информация об отключениях по телефонам - 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во вторник в Липецке 10 улиц останутся без света и воды
Под Липецком школьники наворовали на 200000 рублей и угнали автомобиль
За неделю в Липецке 37 человек заболели гриппом
Более 2000 человек вышли на старт "Лыжни России-2020" в Липецке
Липчанка избила на рынке пенсионерку, а после применила захват к офицеру полиции
Липецкая область потеряла 2 позиции в рейтинге по качеству жизни
Новое предупреждение от МЧС: в Липецке ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями
Сбербанк за 5 минут принимает решение по заявкам на ипотеку для зарплатных клиентов банка
Липчанка украла у своего сожителя 15000 рублей
В Липецке 4-летняя девочка погибла в ванной
В отношении липчанина, напавшего на священников в московском храме, возбудили уголовное дело
Под Липецком водитель "Лады" врезался в "Ниссан" и скрылся с места ДТП
МЧС предупреждает липчан о сильном ветре
В Липецкой области 89-летняя пенсионерка добилась статуса «труженик тыла» через прокуратуру
В Липецке прекратили поиски 73-летнего пенсионера
В воскресенье в Липецке до +4 градусов и гололедица
В Липецке в районе ЛТЗ злодей вырвал у женщины сумку с деньгами
В субботу в Липецке небольшой снег, туман и гололедица