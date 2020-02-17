Во вторник в Липецке 10 улиц останутся без света и воды

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:02:53+03:00

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Во вторник, 18 февраля, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на инженерных сетях.

Так, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Загородная, 17,19; Космонавтов, 64/1; Московская, 31, 31а, 33; переулок Рылеева, 30а, юридические лица.

С полудня до 5 часов вечера свет отключат по адресам: улица Московская, 55, 57, 59, 61а, 616, 61в, 61, 61д, 63, 63а, 65, 67, 69; школа №51. С 10 утра до часа дня свет погаснет в домах №2а, 2б, 4 по улице Писарева.

С 2 до 4 часов вечера без электричества останутся жители улиц Левобережная, 1, 1а, 16; Спиртозаводская, 1, 5, 7, 9, 11; проспект Мира, 2, 4; площадь Мира, 5; проезд Осенний, 3, 10, 12, 14. На это же время свет отключат в детском саду №134.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по адресам: переулок Клеверный, Чистый, Дружный, Бытовой, Ландшафтный, Технологический, улица Салыткова-Щедрина, 1-63; площадь Петра Великого, 7.

С 10 утра до 4 часов вечера краны пересохнут в домах №6, 8, 10, 10а, 12 по улице Кузнечной, а также в доме №3 на площадь Театральная.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Подробная информация об отключениях по телефонам - 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU