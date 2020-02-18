2020-02-18T10:00:19+03:00
Происшествия

Под Липецком перевернулся КамАЗ: водитель в больнице

51-летний мужчина за рулем грузовой машины не справился с управлением [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком перевернулся КамАЗ: водитель в больницеПод Липецком перевернулся КамАЗ: водитель в больницеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 108 нарушений правил дорожного движения. Так, 4 водителей сели пьяными за руль. 40 человек не пристегнулись во время движения. Автомобилисты 1 798 раз превысили допустимую скорость. 134 машины припарковали в неположенном месте. Произошло 8 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 17 февраля, в Хлевенском районе на трассе "Дон" 51-летний водитель КамАЗа не справился с управлением. Грузовой автомобиль врезался в дорожное ограждение, после чего машина перевернулась. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, мужчину с травмами доставили в больницу.

В Усмани столкнулись "ВАЗ-2105" и "Шевроле-Нива". 18-летнего водителя "пятерки" госпитализировали. По предварительным данным, причина ДТП - нарушение очередности проезда.

В Задонском районе на трассе "Дон" в аварию попали "ВАЗ-2107" и ГАЗ. Пострадал 19-летний водитель первого автомобиля. Его с травмами доставили в больницу.

В Липецке в минувший понедельник тоже часто бились автомобили. Так, на улице Циолковского в районе остановки "Художественная школа" друг в друга впечатались 3 машины. Судя по всему, один из водителей резко затормозил, а другие ехали, не соблюдая необходимую дистанцию.

В Липецке на улице Циолковского столкнулись 3 машины.vk.com/myregion48

Еще одно ДТП случилось вечером на улице Космонавтов. Там тоже столкнулись 3 автомобиля. Авария произошла возле светофора. Все машины разбиты. Информация о пострадавших уточняется.

В Липецке на улице Космонавтов тройное ДТП.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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