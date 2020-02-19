2020-02-19T09:33:39+03:00
Общество

МЧС предупреждает липчан о тумане

В Липецке и области видимость менее 500 метров
Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели вновь предупреждают липчан о непогоде. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в ближайшие 1-3 часа ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

Напомним, что наибольшую опасность туман представляет для водителей. Поэтому лучше воздержаться от поездок в такую погоду. Если этого сделать невозможно, двигаться нужно с небольшой скоростью. Можно воспользоваться "золотым правилом" - скорость автомобиля должна быть меньше половины расстояния видимости.

Если же туман такой густой, что видимость не больше 2 метров, рекомендуем остановиться и подождать, пока он рассеется. Помните, все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем есть на самом деле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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