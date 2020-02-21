2020-02-21T16:36:37+03:00
Общество

Писатель Захар Прилепин заинтересовался судьбой разваливающегося дома Гардениных в Черноземье

Правда, пока публицист не может пообещать, что усадьбу удастся спасти
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Экскурсию писателю провела Ольга Рудева.Экскурсию писателю провела Ольга Рудева.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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«Добровольцы культуры», это проект Общероссийского народного фронта, которым руководит Захар Прилепин хотят поддержать проект воронежских активистов по оцифровке фасадов исторических зданий.

Напомним, градозащитники фотографируют внешний вид домов, чтобы первозданный облик зданий не пострадал при капитальном ремонте. Этот опыт намерены распространить по всем историческим городам России.

Как сообщает «КП-Воронеж», 21 февраля, во время визита писателя в Воронеж, зашел разговор о доме Гардениных: усадьба основана в 20-е годы XVIII века, в эпоху Петра I. Дом, еще в советское время взятый под государственную охрану, по какой-то причине в настоящее время выбыл из реестра памятников федерального значения. Причина запущенности особняка – и в отсутствии согласия среди собственников.

- Не хочу быть голословным в таких сложных ситуациях. У нас есть зачастую успешный опыт во многих регионах России, где мы занимались схожей работой. Но есть и неудачные примеры. Бывало, что вроде бы обо все договорились, «отвернулись на минуту», а объект, которым мы собирались заниматься, снесли. Не хотелось бы обещать кисельные берега и молочные реки, чтобы кто-то потом сказал: «Захар, что-то у тебя ничего не выходит». Но мы там были, мы все видели. Приехала группа профессионалов – а я всего лишь человек, который какие-то вещи фиксирую. Занимаются же проблемой люди сведущие, - подчеркнул Захар Прилепин. - Когда я подхожу к дому XVIII века, у меня сердце обмирает. Мне хочется потрогать его рукой, посидеть послушать гул времени. Хочется, чтобы я вернулся в Воронеж, привез гостей, условного Эмира Кустурицу, и сказал: «Пойдемте, я покажу дом, мы тут такую штуку вместе с воронежцами выстроили». Ради этого я все и делаю.

Отметим, что самый старый жилой дом в Воронеже, который был построен в начале XVIII, планируют продать или передать в аренду за 1 рубль.

В последние годы в поисках сокровищ неизвестные вскрыли во всех комнатах усадьбы полы. Объект культурного наследия стремительно угасает. К тому же не так давно в доме на Фабричном переулке произошел пожар. А ведь несколько лет назад даже рассматривался проект реставрации этого объекта культурного наследия. Тогда она оценивалась в 80 миллионов рублей. Сейчас стоимость работ наверняка значительно выросла. Власти, однако, сообщили, что законсервировали дом - закрыли пустые оконные проемы. Эта мера должна хоть как-то обеспечить его сохранность.

Владельцы не могут определиться, что делать с этим наследием Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Владельцы не могут определиться, что делать с этим наследиемФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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