2020-02-27T10:59:22+03:00
Происшествия

В доме мирового судьи в Липецке глава семьи изрезал жену и детей, и убил себя

В кровавой семейной драме погиб 4-летний ребенок
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Что случилось в семье, выясняет СКЧто случилось в семье, выясняет СКФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Жуткая трагедия произошла этой ночью, 27 февраля, в доме мирового судьи в Липецке. Там на фоне бытовой ссоры отец попытался расправиться с семьей. По версии следствия, 36-летний глава семьи изрезал двоих дочерей 4 и 11 лет и 37-летнюю супругу. Затем мужчина попытался поджечь дом, а после свел счеты с жизнью – его тело нашли около дома.

К несчастью, 4-летняя девочка погибла, жена и старшая дочь сейчас в больнице. Известно, что женщина работала мировым судьей. Уголовное дело возбудили по двум статьям – убийство ребенка и покушение на убийство – часть 2 статьи 105 УК.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, причины преступления выясняются. О ходе расследования будут докладывать председателю СК России.

– Семья была благополучная, оба супруга работали, старшая дочь училась в школе, младшая – ходила в садик, – пояснила «КП-Липецк» старший помощник руководителя СУ СКР по области Юлия Кузнецова. – Все члены семьи жили вместе, какие обстоятельства привели к преступлению, выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липецкие грабители напали на женщину в Воронеже, но та заставила их убегать
Липчанка опустошила банковскую карту отца и попала под статью
Липецкие спортсменки завоевали 3 золотые медали на турнире «Московские звезды ушу»
В доме мирового судьи в Липецке глава семьи изрезал жену и детей, и убил себя
В Липецкой области мужчину ограбили из-за «Айфона»
На трассе М-4 под Липецком «ВАЗ» залетел под «Газель»
Гараж и 5 машин сгорели в Липецке под утро
В Липецке вынесли приговор автоподставщикам с битым БМВ, за попытку обмануть страховую
Для борьбы с паводком в Липецке подготовили 314 человек и 80 единиц техники
В Черноземье пьяный хозяин на глазах у детей выкинул щенка из окна пятого этажа
Липчанин предложил автоинспектору взятку, чтобы сэкономить 300 рублей
В Липецке пройдет супер-фестиваль Диско 90-х
Пьяный житель Тамбова угнал и разбил машину такси в Липецке
Липчанин получил условный срок за мошенничество с субсидиями в особо крупном размере
В Липецке проверяющие заказали ночью алкоголь онлайн и задержали продавца
Под Липецком легковушка едва не впечаталась в прицеп грузовика, который вынесло на встречку
Автобусы, движущиеся через мост в районе Новой Жизни, вернулись к старому расписанию
Под Липецком перевернулась Газель, а в Ельце "сложилась" автоцистерна
Москвич промотал все деньги с банковской карты, которую потеряла липчанка
«Открытие» в 3 раза увеличил выдачи кредитов
В Черноземье возле дома расстреляли сына бизнесмена в машине отца
Эпидемия гриппа и ОРВИ среди школьников в Липецке и области отступила
В Липецке на новые аттракционы и пропускную систему для Нижнего парка хотят потратить 63,5 млн рублей
Полицейская погоня за пьяным водителем под Липецком закончилась стрельбой
В Липецке иномарка провалилась в траншею: водитель сбежал
В Липецке закупают транспортировочные боксы и противочумные комплекты для борьбы с коронавирусом
Липчане пожаловались, что из-за перекрытия проспекта Победы во дворах не вывозят мусор