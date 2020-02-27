В доме мирового судьи в Липецке глава семьи изрезал жену и детей, и убил себя

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:59:22+03:00

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Жуткая трагедия произошла этой ночью, 27 февраля, в доме мирового судьи в Липецке. Там на фоне бытовой ссоры отец попытался расправиться с семьей. По версии следствия, 36-летний глава семьи изрезал двоих дочерей 4 и 11 лет и 37-летнюю супругу. Затем мужчина попытался поджечь дом, а после свел счеты с жизнью – его тело нашли около дома.

К несчастью, 4-летняя девочка погибла, жена и старшая дочь сейчас в больнице. Известно, что женщина работала мировым судьей. Уголовное дело возбудили по двум статьям – убийство ребенка и покушение на убийство – часть 2 статьи 105 УК.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, причины преступления выясняются. О ходе расследования будут докладывать председателю СК России.

– Семья была благополучная, оба супруга работали, старшая дочь училась в школе, младшая – ходила в садик, – пояснила «КП-Липецк» старший помощник руководителя СУ СКР по области Юлия Кузнецова. – Все члены семьи жили вместе, какие обстоятельства привели к преступлению, выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU